تفاصيل عملية تبادل الأسرى.. ماذا جاء فيها؟

غزة/سما/

كشف مصدر فلسطيني خاص بالميادين تفاصيل عملية التبادل في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، إنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال، في مقابل كل أسير لدى حماس من النساء والأطفال، وإنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من كبار السن والمرضى في مقابل كل أسير من كبار السن (50 عاماً) والمرض،.





وأضاف المصدر للميادين أنّه في مقابل كل مجندة إسرائيلية سيتم إطلاق 30 أسيراً فلسطينياً من المحكومين بالسَّجن المؤبد، إضافة إلى 20 من أصحاب الأحكام العالية، والذين لا يزيد ما تبقى لهم على 15 سنة.

وأكد أنّ المرحلة الأولى تشمل الأسرى الفلسطينيين، الذين شملهم اتفاق التبادل عام 2011، وأعادت "إسرائيل" اعتقالهم لاحقاً، وعددهم 47.

وقال المصدر إنّه بموجب الاتفاق، لن يُعتقل الأسرى الفلسطينيون الذين سيُطلق سراحهم، مرةً أخرى، بالتهم نفسها التي اعتقلوا بسببها سابقاً، ولن يُعاد اعتقال الأسرى المحررين من أجل إمضاء ما تبقى من محكوميتهم، ولن يُشترط عليهم التوقيع على أي وثيقة في مقابل إطلاق سراحهم.

وشدد على أنّ الاتفاق يتضمن ألّا يتم استخدام المعايير الموضوعة، بشأن تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، أساساً للتبادل في المرحلة الثانية من الاتفاق.