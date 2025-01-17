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الصحة العالمية: إعادة تأهيل النظام الصحي في غزة تتطلب 10 مليارات دولار

الجمعة 17 يناير 2025 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: إعادة تأهيل النظام الصحي في غزة تتطلب 10 مليارات دولار



غزة/سما/

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، اليوم الجمعة، أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستتطلب 10 مليارات دولار على الأقل خلال الأعوام المقبلة.

وفي مؤتمر صحافي، أوضح بيبركورن، أن "تقييماً أولياً أظهر أن الأمر يتطلب أكثر من 3 مليارات دولار خلال أول عام ونصف العام، و10 مليارات دولار خلال 5 إلى 7 أعوام"، مضيفاً: "لم أتفاجأ بذلك، لأن الاحتياجات ضخمة".

وأشار إلى أنّه "نعلم جميعاً أن الدمار في غزة هائل، ولم أرَ مثله في أي مكان آخر في حياتي"، مشدداً على أن "إعادة الإعمار مسؤولية جماعية للأعضاء في منظمة الصحة العالمية وبينها إسرائيل وشركاء".

من جهته، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال المؤتمر الصحافي نفسه: "إن أقل من نصف مستشفيات غزة تعمل".

ورأى أن "الاتفاق المعلن عنه الأربعاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو تقريباً أفضل خبر كنا نأمله في بداية العام الجديد".

وعلى صعيد البنى التحتية والمنازل والمباني في قطاع غزة، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإنّ إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق أكثر من 14 عاماً. وقد تستغرق إعادة بناء المنازل حتى عام 2040.

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