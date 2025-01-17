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غزة: أكثر من 100 شهيد في القطاع منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

الجمعة 17 يناير 2025 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أكثر من 100 شهيد في القطاع منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم الدفاع في قطاع غزة محمود بصل أن حصيلة الشهداء في القطاع منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 111، بينهم 28 طفلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 264.

وأشار بصل إلى أن العدد الأكبر من الشهداء ارتقوا في مدينة غزة، حيث استشهد 87 فلسطينياً، فيما استشهد 14 فلسطينياً في خان يونس، وارتقى 10 شهداء في المحافظة الوسطى، وشهيدان في رفح.

ومنذ صباح اليوم الجمعة، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في أرجاء متفرقة من قطاع غزة، على الرغم من الإعلان عن الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ الأحد المقبل.

وما زالت قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد نحو 46,788 فلسطينياً، وإصابة 110,453 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق.

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