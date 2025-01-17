الإعلان عن أسماء 95 أسيرا فلسطينيا المقرر الإفراج عنهم الأحد

القدس المحتلة/سما/

نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم، الجمعة، قائمة بأسماء 95 أسيرا وأسيرة الذين من المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى يوم الأحد المقبل.

والأسرى والأسيرات ممن نشرت أسماؤهم/ن هم/ن: أشواق عوّد، بشرى طويل، بلقيس دار زهري، براء فقها، جهاد جودة، جمال الأتيمين، جنين عمرو، دانية حناتشة، ضحى الوحش، ديالا عيدة، دلال خُصيب، دار سليمان، دانيا شتية، هديل حجازي، ولاء طنجة، وفاء نمر، زهرة خدرج، زينب بربر، خالدة جرار، حليمة أبو عمارة، حنان معلاوني، إبراهيم زمر، آدم هدارا، أحمد أبو عليا، أحمد حشان، أحمد نجمة، آيات محفوظ، أيهم جرادات، آية رمضان، إيمان زيد، آلاء أبو رحيمة، آلاء القاضي، آلاء صقر، أليما الحرينات، أمل شجاعية، أسامة عبده عطايا، أسيل عيد، أسيل شحادة، إسراء جنيّمات، إسراء بري، إصرار اللحام، حنين المسعيد، ختام حبايبة، ياسمين أبو سرور، يوسف الهرمي، لانا فولحة، لبنى تلالوة، لطيفة مشعشع، ليث كميل، مهدي أبو حامد، مويسر الفقيه، معاذ الحاج، محمد بشكار، منى أبو حسين، معتز البخاري، مرجانا الحريش، مارغريت الراعي، ندى زغيبي، نهيل مسالمة، نوال عبد فتحة، نفيسة زوربة حامد.

وعُرف بين الأسرى القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار التي أعاد الاحتلال اعتقالها في كانون الأول/ ديسمبر 2023 عقب اندلاع الحرب على غزة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب، إن "القائمة التي نشرت سابقا هي قائمة صادرة عما يسمى مصلحة سجون الاحتلال، وتأتي ضمن إجراءات قانونية تخص الاحتلال".

وجاء عنهما "في المقابل تقوم الجهات الفلسطينية المختصة والمعنية بنشر قوائم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم فور اكتمال الإجراءات اللازمة والتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بها".

وذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية، أن "هذه قائمة جزئية تتعلق بالمرحلة الأولى فقط. سيتم نشر القائمة الكاملة بعد موافقة الحكومة".

وأشارت إلى أن "إطلاق سراح السجناء وفق المرحلة الأولى، مع موافقة الحكومة على الخطة، لن يتم قبل يوم الاحد الساعة 16:00".

للاطلاع على القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية.. اضغطوا هنا