أونروا: 15 طفلا غزيا أصيبوا يوميا بإعاقات بأسلحة إسرائيلية متفجرة

غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الجمعة، إن نحو 15 طفلا أصيبوا يوميا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة نتيجة أسلحة متفجرة استخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة بقطاع غزة خلال 2024.

جاء ذلك في تحليل للوكالة الأممية تناول تقريرا لمنظمة “أنقذوا الطفولة” البريطانية، تحدث عن آخر التطورات في غزة.

وذكرت الأونروا أن “نحو 475 طفلا كل شهر، أو 15 طفلا يوميا، أصيبوا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، تشمل جروحا خطيرة في الأطراف وضعفا في السمع، نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة بقطاع غزة خلال 2024”.

وأضافت أن “أزمة الوقود لا تزال تشكل تهديدا خطيرا على تقديم العمليات الإنسانية الأساسية في قطاع غزة”.

وأشارت إلى تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أوضح أن “جميع المستشفيات التي تعمل جزئيا (في غزة) استنفدت مخزونها الاحتياطي من الوقود، وتعتمد بشكل يومي على الوقود القادم من الشركاء لحماية الخدمات الأكثر أهمية”.

وتابعت الوكالة الأممية: “هناك احتمال لتوقف خدمات المياه والصرف الصحي نتيجة نقص الوقود” في القطاع.

وبشمال غزة، أوضحت الأونروا أنه “منذ أكثر من 100 يوم، دأبت القوات الإسرائيلية على شن هجوم بري مع فرض حصار مشدد” على المنطقة.

كما “تتواصل العمليات العسكرية المكثفة بشمال غزة وسط انعدام شبه تام للمساعدات الإنسانية التي تدخل للمنطقة، إضافة إلى انقطاع شديد في الاتصالات والإنترنت”، وفق الأونروا.

وأوضحت الوكالة أن “عشرات الآلاف من العائلات ما زالت تعيش في 80 ملجأ على الأقل تابعة للأونروا”.

وأضافت أنه “في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت القوات الإسرائيلية أمر إخلاء بمنطقة النصيرات (وسط)، حيث تقع 3 منشآت للأونروا، بينما تقع 14 منشأة أخرى للوكالة على مقربة منها”.

وأشارت إلى أن “ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص أو نحو 90 بالمئة من سكان قطاع غزة نازحون، وتعرض العديد منهم للنزوح عدة مرات، بعضهم 10 مرات أو أكثر”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الدوحة، الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.