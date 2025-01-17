استعدادات في رفح المصرية لإدخال مساعدت كبيرة إلى غزة بعد وقف إطلاق النار

القاهرة/سما/

تشهد رفح المصرية تحركات مكثفة لتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة فور فتح معبر رفح وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استقبال الجرحى.

واصطفت شاحنات المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح تحمل أطنانا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية استعدادا للدخول إلى القطاع.

وفي القاهرة، عقد وزير الصحة خالد عبدالغفار، اجتماعا مع قيادات الوزارة للتأكد من جاهزية المنظومة الصحية في شمال سيناء والمحافظات المجاورة لها لاستقبال المصابين من غزة في ضوء الاستعدادات الجارية لفتح معبر رفح بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين"، فيما وجه وزير الصحة قيادات الوزارة بمراجعة التجهيزات الطبية بكل المنشآت الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية للأشقاء الفلسطينيين.

ووجه الوزير بمراجعة السعة الاستيعابية لمستشفيات الإحالة، وأعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وراجع وزير الصحة، مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم في المستشفيات بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة، وأكد على وجود انتشار كثيف لنقاط الإسعاف.