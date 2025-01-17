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"حماس" تعلن حل عقبات وقف إطلاق النار وتؤكد سعيها لصفقة تبادل وطنية شاملة

الجمعة 17 يناير 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلن حل عقبات وقف إطلاق النار وتؤكد سعيها لصفقة تبادل وطنية شاملة



غزة/سما/

أعلنت "حماس" حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف النار بعد جهود بذلها الوسطاء، مؤكدة سعيها لإبرام صفقة تبادل وطنية تضم كافة الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني.


وجاء في بيان الحركة الفلسطينية: "بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت نتيجة عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".


وأضافت: "نعمل على إبرام صفقة تبادل وطنية تشمل كافة فصائل وأبناء شعبنا، وسيتم نشر قوائم الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى عبر مكتب الأسرى وفقا لمراحل وإجراءات التبادل".

من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أسماء 33 رهينة إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون الإشارة إلى عدد الأحياء منهم أو جثث القتلى.

وفي سياق متصل، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير تاريخي في مفهوم الدفاع عن المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، حيث سيتم لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل تكليف فرقتين نظاميتين بحماية المنطقة بدلا من فرقة واحدة.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة غير المسبوقة ستُطبّق مع بدء سريان وقف إطلاق النار، مما يعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع الوضع الأمني حول قطاع غزة.

#حماس #غزة

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