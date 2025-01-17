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مصدر مصري يكشف عدد الشاحنات التي ستدخل غزة من رفح يوميا

الجمعة 17 يناير 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري يكشف عدد الشاحنات التي ستدخل غزة من رفح يوميا



القاهرة/سما/

أكد مصدر مصري مطلع تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الشاحنات الإغاثية التي سيتاح دخولها إلى القطاع.


وأضاف المصدر وفقا لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة.

وبدأت اجتماعات القاهرة الفنية، اليوم، لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الاستعدادات المكثفة لإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومشاهد اصطفاف مئات شاحنات المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.

وأوضحت أن هناك استعدادات مكثفة للدولة المصرية بمحافظة شمال سيناء تمهيدًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

#غزة #رفح

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