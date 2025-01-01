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الصحة العالمية : خطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لقطاع غزة

الجمعة 17 يناير 2025 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية : خطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لقطاع غزة



جنيف/وكالات/

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة. 

ومن جانبه، ذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، الجمعة، إنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى نحو 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وبين بيبركورن في تصريح صحفي له من جنيف: "أعتقد أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى، نأمل ونتوقع زيادة عمليات الإجلاء الطبي لأكثر من 12 ألف مريض مع وقف إطلاق النار بغزة".

وفي تصريحات سابقة، قالت منظمة الصحة العالمية، إن إعادة إعمار المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة ستتكلف عدة مليارات من الدولارات.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هناك حاجة إلى نحو 3 مليارات دولار لقطاع الصحة وحده خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية المسؤول عن الأراضي الفلسطينية، إنه من المتوقع خلال إطار زمني يتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، أن يصل الطلب إلى 10 مليارات دولار.

واشار إن كل المستشفيات والمنشآت الطبية تقريبا إما أنها دمرت أو تضررت.

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