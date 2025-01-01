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استعدادات كبيرة على الحدود المصرية الفلسطينية تمهيدا لإدخال المساعدات إلى غزة

الجمعة 17 يناير 2025 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات كبيرة على الحدود المصرية الفلسطينية تمهيدا لإدخال المساعدات إلى غزة



القاهرة/سما/

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، الجمعة، بأن استعدادات مكثفة تجرى على قدم وساق في محافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة، تمهيداً لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت إلى أن مئات الشاحنات تصطف في عدة مواقع بشمال سيناء، بعضها ينتظر منذ أشهر عديدة، وتحمل أنواعا مختلفة من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية وملابس وتجهيزات طبية وخيام وأدوات نظافة وحمامات متنقلة ومواد إغاثية أخرى. 

وفي هذا السياق، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" إنَّ السائقين أعربوا عن فرحتهم الغامرة بتوقيع الاتفاق في قطاع غزة، وأنهم سيتمكنون بعد أشهر من الانتظار من توصيل المساعدات إلى أهل قطاع غزة. 

وأضافت أن المستشفيات في شمال سيناء مستعدة لاستقبال المصابين من قطاع غزة الراغبين في تلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

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