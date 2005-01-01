مباحثات مصرية فلسطينية لإعادة تشغيل معبر رفح من قبل السلطة…

القاهرة/سما/

كشفت مصادر مطلعة الجمعة، أن وفدا فلسطينيا يناقش في القاهرة سبل إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من جانب السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن الوفد يضم مدير عام المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، ووكيل الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أيمن قنديل، ويبحث في القاهرة مع مسؤولين مصريين إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من قبل السلطة الفلسطينية لدخول الأفراد والمساعدات الإنسانية والبضائع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبين المصدر أنه سيتم لاتفاق على إعادة ترميم المعبر وتشغيله من قبل قوة شرطية تابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، حيث يتم جمع بيانات أفراد من الشرطة الفلسطينية في غزة ومن لديه الأهلية لتشغيل المعابر مع مصر وإسرائيل.

من جانبه، أكد مصدر سياسي لسكاي نيوز عربية أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أبدت موافقتها ودعمها عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة وتشغيل المعابر ، على أن يكون تشغيل معبر رفح ضمن آلية اتفاق عام 2005 بإشراف الاتحاد الأوروبي وتواجد مراقبين من دول أوروبية.

ولفت المصدر إلى أن القاهرة طلبت من حماس عدم معارضة عودة أفراد من السلطة الفلسطينية لتشغيل معبر رفح وتسهيل هذه المهمة لتخفيف الأعباء على سكان القطاع وتيسير دخول المساعدات وإخراج الجرحى.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية في رام الله تجدد رفضها من جانبها تشكيل أي لجنة لإدارة غزة وتعتبر هذه المهمة منوطة بالحكومة الفلسطينية التي لها الحق في تشكيل اللجنة أو أي صيغة أخرى لإدارة القطاع.