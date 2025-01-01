بن غفير : سننسحب من الحكومة إذا تم الموافقة على صفقة الأسرى

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في بيان شديد اللهجة، اليوم الجمعة، أنه إذا تم الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، فإن حزب "عوتسمه يهوديت" سيخرج من الحكومة.

وقال بن غفير إن "الصفقة كارثية وتفرج عن إرهابيين خطرين، مما يهدد أمن إسرائيل وينتهك جميع الخطوط الحمراء".

وادعى بن غفير أن قرار الانسحاب يأتي حفاظًا على مبادئه، مشيرا إلى الإنجازات التي حققها في وزارته مثل تأسيس الحرس الوطني، وتنفيذ إصلاحات في الأمن الداخلي، وتعزيز قوات الشرطة.

ورغم تهديده بالانسحاب، أكد بن غفير أن حزبه لن يطيح بالحكومة وسيدعمها من الخارج إذا قررت تجديد الحرب.