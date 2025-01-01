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مكتب نتنياهو: تم إطلاع رئيس الوزراء بأنه تم التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى

الجمعة 17 يناير 2025 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: تم إطلاع رئيس الوزراء بأنه تم التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى



القدس المحتلة / سما/

 أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بأن الفريق المفاوض في الدوحة أطلع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه تم التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى.

وأفاد مكتب نتنياهو، بأن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع الجمعة، من أجل الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد موافقة الفريق الإسرائيلي المفاوض عليه في الدوحة.

وكانت الولايات المتحدة، التي تتوسط في الصفقة مع قطر ومصر، قالت إن هناك "مشكلة عالقة" ظهرت في اللحظة الأخيرة، يعمل المفاوضون على حلها، فيما أفاد موقع "أكسيوس" في وقت لاحق بأن المفاوضين وقعوا على الاتفاق بحد حل هذه المشكلة، والتي تتعلق بأسماء عدد من الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم.

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