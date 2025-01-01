  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تُعلن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة

الجمعة 17 يناير 2025 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تُعلن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة



القدس المحتلة / سما/

أعلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عائلات الأسرى الإسرائيليين حول قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

والقائمة التي تم نشرها اليوم لا تعكس حالة الأسرى، سواء كانوا أحياء أو أموات، وقالت السلطات الإسرائيلية للعائلات "يجب أخذها بحذر لأن حركة حماس قد تعرقل تنفيذ الصفقة".

والأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة هم: رومي غونين، إميلي ديماري، أربيل يهود، دورون شتاينبخر، أريئيل بيبس، كفير بيبس، شيري بيبس، ليري ألباج، كارينا أرييف، آغام بيرجر، دانييلا غلبوا، نعمة ليفي، أوهاد بن عمي، غاد موشيه موزس، كيث سيغال، أوفر كالدرون، إلياهو شرابي، إتسيك ألجارت، شلومو منتصور، أوهاد ياهلومي، عوديد ليبشيتس، تساحي عيدان، هشام أسيد، ياردن بيبس، شاجاي ديكل حن، يائير هورن، عمر وانكرت، ساشا تروفنوف، إلياه كوهين، أور ليفي، أبره مانغيستو، تال شوهام، وعمر شيم-توف.

الأكثر قراءة اليوم

إنجاز التعديلات النهائية على اتفاق غزة وجميع الأطراف وقعت ..

الأردن يستعد لأضخم “إغاثة” في غزة: “مستودعات جديدة” وجسر جوي لنقل المصابين والجرحى

خلافات في اسرائيل حول وجهة ابعاد الاسرى الفلسطينيين المتوقع اطلاق سراحهم..

نتنياهو يسعى لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويتهم حركة “حماس” بالانسحاب من التفاهمات..

القسام : بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار استهدف الجيش الإسرائيلي مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل

حماس تكذب نتنياهو: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء

ما كان يخشاه نتنياهو .. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يهز الحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : صفقة التبادل ستعزّز من قوة ونفوذ “حماس” في الضفة والأسرى المُفرج عنهم يشكلون تهديدًا لإسرائيل

بايدن: على نتنياهو استيعاب مخاوف الفلسطينيين المشروعة إذا اراد بقاء دولة اسرائيل..

الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف مراقبة معبر رفح وفريق فني يصل القاهرة خلال أيام ..

بلينكن: الاحد يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ..

469 يوما من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات قبل بدء وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية