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بايدن: على نتنياهو استيعاب مخاوف الفلسطينيين المشروعة إذا اراد بقاء دولة اسرائيل..

الجمعة 17 يناير 2025 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: على نتنياهو استيعاب مخاوف الفلسطينيين المشروعة إذا اراد بقاء دولة اسرائيل..



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن إنه "على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استيعاب مخاوف الفلسطينيين المشروعة من أجل دوام إسرائيل".

وفي مقابلة مع شبكة msnbc، قال بايدن الذي يسلم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب إن "فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على الحفاظ على نفسها على المدى الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية... لن يحدث".

وأضاف: "ظللت أذكر صديقي، وهو صديق، على الرغم من أننا لا نتفق كثيرا مؤخرا، بيبي نتنياهو، بأن عليه إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة لمجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يطلق عليهم الفلسطينيون، والذين ليس لديهم مكان للعيش بشكل مستقل".

وكشف أنه طالب نتنياهو لأول مرة بوقف إطلاق النار "حينما تمادى كثيرا في محور فيلادلفيا وفي تدميره للمستشفيات"، معتبرا أن "ائتلاف نتنياهو صعب ويمثل أكثر حكومة متشددة في تاريخ أي رئيس وزراء إسرائيلي".

ورأى أن "نتنياهو ليست لديه الشجاعة لمواجهة ائتلافه الحكومي لأن الائتلاف قد يصوت غدا للإطاحة به"، مؤكدا أنه لم يتحدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بشأن مفاوضات غزة مؤخرا لكننا فعلنا ذلك بعيد فوزه بالانتخابات".

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