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الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف مراقبة معبر رفح وفريق فني يصل القاهرة خلال أيام ..

الجمعة 17 يناير 2025 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف مراقبة معبر رفح وفريق فني يصل القاهرة خلال أيام ..



بروكسل/وكالات/

أعلنت المفوضية الأوروبية أن بعثتها لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سترسل فريقا إلى القاهرة الأسبوع المقبل للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، على أن الاتحاد الأوروبي "يحدث خططنا لإمكانية إعادة إرسال بعثتنا" إلى رفح، مشددا على أن الإرسال "يظل مرهونا بالموافقة الكاملة" من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

ومنذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على مدينة رفح في مايو الماضي، تم إغلاق المعبر أمام جميع المدنيين. ولم تتمكن السلطات الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية من الاتفاق على شروط إعادة فتحه.

وتنص مسودة اتفاق وقف إطلاق النار على دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع المحاصر يوميا.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على تقديم 120 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 123 مليون دولار، كمساعدات إنسانية للتعامل مع الأمن الغذائي والمأوى والرعاية الصحية في غزة.

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