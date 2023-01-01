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غارات أمريكية مكثفة على محافظة “عمران” في شمالي اليمن ..

الجمعة 17 يناير 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات أمريكية مكثفة على محافظة “عمران” في شمالي اليمن ..



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة “أنصار الله” فجر الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت 5 غارات جوية استهدفت محافظة عمران شمال اليمن.
ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة الخبر في شريط عاجل، قائلة: “عدوان أمريكي يستهدف بـ5 غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الهجمات.
وحتى الساعة 06:20 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من قبل الجانب الأمريكي بشأن ما أوردته الجماعة اليمنية.
و”تضامنا مع غزة” بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تهاجم الجماعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.
وردا على ذلك بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات على مواقع للجماعة في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بأنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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