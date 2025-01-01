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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين والجيش يعتقل 4 شبان غرب سلفيت

الجمعة 17 يناير 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين والجيش يعتقل 4 شبان غرب سلفيت



سلفيت/سما/

هاجم مستوطنون، مساء الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب بلدة ديراستيا، فيما اعتقل جيش الاحتلال اربعة شبان من قرية حارس غرب سلفيت.

وأفاد المواطن فراس ذياب، بأن عددا من المستوطنين، احتشدوا بالقرب من مدخل البلدة الرئيسي، ورشقوا المركبات المارة بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف ذياب ان البلدة تتعرض لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال من اقتحامات، ومداهمه لمنازل المواطنين، واحتجاز لعشرات المواطنين، واغلاق لمدخلها الرئيسي بالسواتر الترابية منذ اسبوع، وذلك بحجة القاء الحجارة على مركبات المستوطنين المارة.

وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال كل من، حمزه محمد عقل، طارق عقل، قيس وضاح عقل، رائد علي عقل، مجد ابداح، عقب مداهمة منازل المواطنين الواقعه بالقرب من مدخل قرية حارس، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

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