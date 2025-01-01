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طقس فلسطين : أجواء باردة وغائمة جزئيا

الجمعة 17 يناير 2025 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء باردة وغائمة جزئيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا إلى شديد خاصة في المناطق الجبلية وفي ساعات الصباح الباكر وغائماً جزئياً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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