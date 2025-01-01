469 يوما من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات قبل بدء وقف إطلاق النار

غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٨١ شهيد و ١٨٨ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٦٧٨٨ شهيد و ١١٠٤٥٣ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

واعلن الدفاع المدني ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الساعة التاسعة من مساء الخميس بلغت ٨٦ شهيد منهم ٢٣ طفل و٢٧ امرأة وأكثر من ٢٥٨ جريح معظمهم في مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف على منزل يعود لعائلة بركة في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس فيما لا زال البحث جاريا عن مفقود تحت الأنقاض.

وأكدت مصادر طبية ان الشهداء هم:- زهدية بركة (الأم) ، نور بركة (الابن) ، رباب عويضة (زوجة نور) ، مصطفى بركة (الأب) و ابنتهم إسراء بركة.

واستشهد اثنين من المواطنين وجرحى جراء قصف خيمة على البوابة الغربية لمشفى ناصر وهما الشهيد/ محمد اسعد جرغون ٢٨ عام والشهيد/ محمد محمود جرغون ٢٧ عام.

ونقلت إصابتان إلى مستشفى الأوروبي نتيجة إلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر ببلدة عبسان الصغيرة شرقي خانيونس.

وواصل جيش الاحتلال قصف مدينة رفح جنوب القطاع ونفذ عملية توغل واسعة وسط المدينة.

وانتشل المسعفون جثماني شهيدين ارتقيا في قصف مساء الخميس قرب منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

يذكر انه من بداية اجتياح مدينة رفح بتاريخ "٦ مايو" حتى اليوم بلغ عدد شهداء المدينة حوالي "٦٢٨ شهيداً" وحوالي ١٥٠ مفقود.

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال خيمة امام منزل مدمر في شارع المحكمة القديم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقل الشهيد عايد محمد علي وخمس من الإصابات إلى المشفى بعد قصف خيمة لعائلة "علي" بجانب منزلهم المدمر سابقًا في شارع 18 ".

واستشهد المواطن محمود صابر الحواجري متأثرا بإصابته قبل ايام قرب شارع صلاح الدين جراء استهدافه بقنبلة من طائرة كواد كابتر بالمحافظة الوسطى

غزة والشمال

واستشهد ثلاثة مواطنين من عائلة السلطان اثر قصف منزل في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة .

وفي غزة استشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل لعائلة عزام قرب مفرق الثلاثيني بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات محيط شارع المنصور في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت المدفعية شارع كشكو والسكة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وقصفت منزلا في حي الصبرة ايضا.