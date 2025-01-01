بن غفير: اتفاق غزة صفقة سيئة وسأستقيل إذا تم تمريرها

القدس المحتلة / سما/

شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي وسط ايتمار بن غفير، هجوماً حاداً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في قطاع غزة، مهدداً بتقديم استقالته من حكومة بينامين نتنياهو.

وقال بن غفير في مؤتمر صحفي: «اتفاق غزة الذي يتبلور صفقة سيئة وخسارة كبيرة لإسرائيل«. واعتبر بن غفير أن صفقة غزة تعني أن أهداف الحرب لن تتحقق، وانها تشكل خطراً على أمن إسرائيل، داعياً حزب الليكود إلى تنفيذ وعده بشأن الحرب.

وقال: سأخرج وحزبي من الحكومة إذا تم تمرير صفقة غزة».واعتبر بن غفير، أن الانسحاب من محور فيلادلفي يدمر إنجازات الحرب الحالية.