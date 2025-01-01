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درعي: كل العقبات تم التغلب عليها والصفقة جارية

الخميس 16 يناير 2025 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
درعي: كل العقبات تم التغلب عليها والصفقة جارية



القدس المحتلة / سما/

أعلن رئيس حزب شاس أرييه درعي في مؤتمر شاس السنوي في القدس أنه تم إبلاغه بأن جميع العقبات التي تعترض صفقة التبادل قد تم التغلب عليها وأنها جارية.

حسب درعي فإن "الطرفين مشغولان الآن بالصياغة الفنية النهائية".

كلام درعي جاء على خلفية الجدل الذي نشأ في اللحظة الأخيرة حول هوية الإسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومن بينهم سجناء محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

ومن أجل الوفاء بالإطار الزمني المعني. غدا سيُطلب من الوزراء ومن ثم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك لترك 48 ساعة من لحظة نشر قوائم الإسرى لغرض تقديم الطعون كما هو مطلوب من قبل قانون. وعليه، ودون أي تأخير جديد، فإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ، وسيتم إطلاق سراح الاسرى الأوائل صباح يوم الأحد.

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