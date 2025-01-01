الجهاد الإسلامي: الصفقة تمت ولا مجال أمام نتنياهو للمناورة

غزة / سما/

قال نائب أمين عام الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحركة حماس بالتنصل من أجزاء اتفاق وقف إطلاق النار، لا قيمة لها.

وأضاف الهندي في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أن "نتنياهو يقوم بمناورة سياسية عبر إلقاء التهم علينا، ولم يعد أمامه أي فرصة لوضع عراقيل أمام اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار الهندي إلى أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة.

وأوضح أن الانسحاب من محور صلاح الدين سيتم بشكل تدريجي، وسينتهي بنهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.