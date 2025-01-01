  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي: الصفقة تمت ولا مجال أمام نتنياهو للمناورة

الخميس 16 يناير 2025 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: الصفقة تمت ولا مجال أمام نتنياهو للمناورة



غزة / سما/

قال نائب أمين عام الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحركة حماس بالتنصل من أجزاء اتفاق وقف إطلاق النار، لا قيمة لها.

وأضاف الهندي في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أن "نتنياهو يقوم بمناورة سياسية عبر إلقاء التهم علينا، ولم يعد أمامه أي فرصة لوضع عراقيل أمام اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار الهندي إلى أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة.

وأوضح أن الانسحاب من محور صلاح الدين سيتم بشكل تدريجي، وسينتهي بنهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : اتفاق وقف النار في غزة هو الأسوأ في تاريخ إسرائيل و”حماس” انتصرت ونحن فشلنا والقادم أخطر

نتنياهو يسعى لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويتهم حركة “حماس” بالانسحاب من التفاهمات..

حماس تكذب نتنياهو: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء

الأردن يستعد لأضخم “إغاثة” في غزة: “مستودعات جديدة” وجسر جوي لنقل المصابين والجرحى

الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار مع حماس..

" يديعوت أحرونوت": نتنياهو والجيش فشلا عسكريا في الحرب على غزة ..

ما كان يخشاه نتنياهو .. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يهز الحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

إنجاز التعديلات النهائية على اتفاق غزة وجميع الأطراف وقعت والوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة واخر سيتوجه للقاهرة

خلافات في اسرائيل حول وجهة ابعاد الاسرى الفلسطينيين المتوقع اطلاق سراحهم..

الإحتلال الاسرائيلي يقلص عدد الهجمات في شمال قطاع غزة عقب اتفاق وقف اطلاق النار مع حماس

مسؤولون إسرائيليون : الإفراج عن الأسرى يوم الاثنين تزامنا مع تنصيب ترامب

القسام : بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار استهدف الجيش الإسرائيلي مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية