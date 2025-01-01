  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عبد الملك الحوثي يرى في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “فشلا كبيرا” لإسرائيل

الخميس 16 يناير 2025 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الملك الحوثي يرى في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “فشلا كبيرا” لإسرائيل



صنعاء/ وكالات/

 اعتبر زعيم جماعة “أنصار الله” في اليمن المدعومة من إيران الخميس أن إسرائيل فشلت في غزة، وذلك غداة الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بينها وبين حركة حماس يبدأ تنفيذه الأحد.
وقال السيد عبد الملك الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة “فشل الإسرائيلي في غزة رغم الحصار على المقاومة” الفلسطينية والوسائل التي وضعها حليفه الأميركي في تصرفه، معتبرا أنّ “العدو الإسرائيلي اضطر هو والأميركي إلى الذهاب إلى الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم الرهيبة”.
وهدّد الحوثي بأنّ جماعته المدعومة من إيران ستواصل شنّ هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم الدولة العبرية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توصلت إليه مع حركة حماس الأربعاء والمفترض أن يبدأ سريانه الأحد.
وقال عبد الملك الحوثي “سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني”.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : اتفاق وقف النار في غزة هو الأسوأ في تاريخ إسرائيل و”حماس” انتصرت ونحن فشلنا والقادم أخطر

نتنياهو يسعى لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويتهم حركة “حماس” بالانسحاب من التفاهمات..

حماس تكذب نتنياهو: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء

الأردن يستعد لأضخم “إغاثة” في غزة: “مستودعات جديدة” وجسر جوي لنقل المصابين والجرحى

الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار مع حماس..

" يديعوت أحرونوت": نتنياهو والجيش فشلا عسكريا في الحرب على غزة ..

ما كان يخشاه نتنياهو .. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يهز الحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

إنجاز التعديلات النهائية على اتفاق غزة وجميع الأطراف وقعت والوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة واخر سيتوجه للقاهرة

خلافات في اسرائيل حول وجهة ابعاد الاسرى الفلسطينيين المتوقع اطلاق سراحهم..

الإحتلال الاسرائيلي يقلص عدد الهجمات في شمال قطاع غزة عقب اتفاق وقف اطلاق النار مع حماس

مسؤولون إسرائيليون : الإفراج عن الأسرى يوم الاثنين تزامنا مع تنصيب ترامب

القسام : بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار استهدف الجيش الإسرائيلي مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية