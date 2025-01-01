عبد الملك الحوثي يرى في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “فشلا كبيرا” لإسرائيل

صنعاء/ وكالات/

اعتبر زعيم جماعة “أنصار الله” في اليمن المدعومة من إيران الخميس أن إسرائيل فشلت في غزة، وذلك غداة الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بينها وبين حركة حماس يبدأ تنفيذه الأحد.

وقال السيد عبد الملك الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة “فشل الإسرائيلي في غزة رغم الحصار على المقاومة” الفلسطينية والوسائل التي وضعها حليفه الأميركي في تصرفه، معتبرا أنّ “العدو الإسرائيلي اضطر هو والأميركي إلى الذهاب إلى الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم الرهيبة”.

وهدّد الحوثي بأنّ جماعته المدعومة من إيران ستواصل شنّ هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم الدولة العبرية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توصلت إليه مع حركة حماس الأربعاء والمفترض أن يبدأ سريانه الأحد.

وقال عبد الملك الحوثي “سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني”.