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الإحتلال الاسرائيلي يقلص عدد الهجمات في شمال قطاع غزة عقب اتفاق وقف اطلاق النار مع حماس

الخميس 16 يناير 2025 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال الاسرائيلي يقلص عدد الهجمات في شمال قطاع غزة عقب اتفاق وقف اطلاق النار مع حماس



القدس المحتلة / سما/

 قال مصدر عسكري إسرائيلي لموقع واللا العبري إنه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الاسرى، بدأ سلاح المشاة الإسرائيلي في تقليص نشاطه في شمال قطاع غزة من الجو .

من جانبها، ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، مساء الخميس، أنها "تستعد بالتعاون مع الجيش الإسرائيليّ، لتنفيذ صفقة إعادة الاسرى.

ولفت البيان إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أجرى والمدير العام لوزارة الأمن، إيال زامير، اليوم، تقييما للوضع مع مسؤولين آخرين من الوزارة ومن الجيش.

ووفق البيان، فقد "أصدروا توجيهاتهم بتسخير كافة إمكانيات وزارة الأمن، لتنفيذ الاتفاق واستقبال المختطفين العائدين".

ولفت البيان إلى أن "شعبة الهندسة والبناء، وسلطة المعابر في وزارة الجيش، ستبذل جهدا لوجستيّا عملياتيّا متسارعا، لتنفيذ كافة الجوانب المطلوبة من قبل الجيش الإسرائيلي، لتنفيذ الصفقة، مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتوفير كافة الإمكانات اللوجستية، والدعم اللازم لنجاح العملية".

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