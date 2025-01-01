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مسؤولون إسرائيليون : الإفراج عن الأسرى يوم الاثنين تزامنا مع تنصيب ترامب

الخميس 16 يناير 2025 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون : الإفراج عن الأسرى يوم الاثنين تزامنا مع تنصيب ترامب



القدس المحتلة / سما/

كشف مسؤولون إسرائيليون كبار عن أن اجتماع الحكومة والكابنيت الذي سيصوت فيه الوزراء على الموافقة على صفقة التبادل سيعقد مساء السبت وليس غدا.

وهذا يعني بحسب صحيفة يديعوت احرنوت أن وقف إطلاق النار والإفراج الأول عن الاسرى الإسرائيليين لن يبدأ يوم الأحد كما هو مخطط له، بل فقط يوم الاثنين، عندما يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية. وهو التاريخ الذي أعلنه بنفسه باعتباره الموعد النهائي للإفراج عن المختطفين. وسيؤدي ترامب اليمين الدستورية في الساعة 19:00 بتوقيت إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي غداً من المتوقع أن تكون طويلة جداً، ولهذا السبب فضلوا تأجيل الجلسة إلى مساء السبت. بعد ذلك فقط سيتم نشر قائمة الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وسيتم منح فترة زمنية إضافية لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا ضد إطلاق سراح الإسرى، وسيكون من الممكن بدء عملية الاستئناف ويأملون في اختصار المدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة.

وقال مسؤولون كبار في إسرائيل هذا المساء إنه من المحتمل أنه إذا تم تلقي "الضوء الأخضر النهائي" من الفريق الإسرائيلي الذي يواصل المحادثات في الدوحة، فإن مجلس الوزراء السياسي الأمني سيجتمع في وقت مبكر من يوم غد للموافقة على الصفقة، ولكن وفقا لهم لن يكون هناك ما يكفي من الوقت لعقد اجتماع آخر مطلوب للجلسة العامة للحكومة.

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