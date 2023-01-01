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القسام : بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار استهدف الجيش الإسرائيلي مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل

الخميس 16 يناير 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام : بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار استهدف الجيش الإسرائيلي مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل



غزة /سما/

قال الناطق العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة إنه "بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف النار بغزة، استهدف الجيش الإسرائيلي مكانا تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وفي تغريدات نشرها عبر حسابه على "تلغرام"، قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة: "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".

وأضاف أبو عبيدة: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.788 شهيدا، و110.453 مصابا.

وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 71 شخصا بينهم أكثر من 19 طفلا.

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