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أهالي جنين يشيّعون جثامين 6 شهداء ..

الخميس 16 يناير 2025 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي جنين يشيّعون جثامين 6 شهداء ..



جنين/سما/

شيع أهالي جنين، اليوم الخميس، جثامين 6 شهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال على مخيم جنين الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع المدينة والمخيم، وصولاً إلى منازل عائلاتهم في المخيم والمدينة لإلقاء نظرة الوداع عليهم.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيدين أسامة الدروبي (٢٦ عاماً)، وعوض صبحي أبو زيد (٢٧ عاماً)، في المسجد الكبير في مدينة جنين ثم توجهوا إلى المقبرة الشرقية لمواراتهما الثرى. 

وفي ساحة النادي الشبابي في وسط مخيم جنين، أدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء: محمد يونس عرعراوي (٣٣ عاماً)، وأحمد ياسين عرعراوي (٣٧ عاماً)، ومصطفى محمد فياض (٢٦ عاماً)، ومحمود أحمد فياض (٢٢ عاماً)، ثم حملوا جثامين الشهداء إلى مقبرة الشهداء في المخيم لمواراتهم الثرى.

وكانت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت مساء أمس الأربعاء منزلين في حارة الدمج في مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد ستة شبان.

وبذلك يترفع عدد شهداء جنين خلال ٢٤ ساعة إلى ١٢، إذ استُشهد يوم الثلاثاء ستة شبان من مخيم جنين بينهم طفل، بعد قصف مسيرة موقعاً بالقرب من دوار العودة في المخيم بثلاثة صواريخ.

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