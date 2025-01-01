الحرس الثوري الإيراني: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة “انتصار واضح” للفلسطينيين و”هزيمة” لإسرائيل..

طهران / وكالات /

رحب الحرس الثوري الإيراني الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس باعتباره “انتصارا” للفلسطينيين و”هزيمة” لإسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيان “إن نهاية الحرب وفرض وقف إطلاق النار… انتصار واضح وانتصار عظيم لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني الوحشي”.

كما رحب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالاتفاق الذي “جعل النظام الصهيوني يفشل في تحقيق هدفه الاستراتيجي”.

ودعا إلى “التحرك لمعاقبة النظام الإجرامي وتضميد جراح الأمة الفلسطينية”.

وفي ذات السياق، رحب قادة عدد من الدول باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة “حماس” وإسرائيل، الذي أعلنت عنه قطر الأربعاء، ويدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أنه سيبدأ تنفيذه الأحد.

بلجيكا

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قال بمنشور على منصة “إكس”، إن الاتفاق يعد تطورا إيجابيا للأسرى الإسرائيليين وأهاليهم، وكذلك للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف دي كرو قائلا: “نأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار هذا إلى إنهاء القتال وأن يكون بداية لسلام دائم”.

ألمانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس قال بمنشور على منصة إكس “إنه من الجيد التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، بما في ذلك الألمان منهم (يحملون الجنسية الإسرائيلية)”.

وأضاف شولتس: “وقف إطلاق النار هذا يعطي فرصة لإنهاء الحرب بصورة دائمة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة”.

بريطانيا

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فأكد أن التركيز يجب أن ينصب على كيفية تأمين مستقبل أفضل ودائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وشدد ستارمر على أن بريطانيا وحلفاءها سيواصلون جهودهم لكسر دائرة العنف وضمان السلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.

إيطاليا

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية: “ترحب إيطاليا بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وتهنئ مصر وقطر والولايات المتحدة على هذا النجاح بعد عملية تفاوض طويلة”.

وأضاف البيان: “وقف إطلاق النار يسمح بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة”.

أيرلندا

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إنه يأمل أن تستغل جميع الأطراف هذه الفرصة لتنفيذ التزاماتها بشكل كامل.

وأكد هاريس في بيان أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بدوره في هذه العملية.

سلوفينيا

ورحبت وزارة الخارجية السلوفينية بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في بيان على منصة “إكس”.

وأشارت الوزارة إلى أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.

هولندا

من ناحيته، رحب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بالاتفاق بين إسرائيل و”حماس” بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه “تطور مهم”.

وأضاف شوف على وسائل التواصل الاجتماعي: “ينبغي الآن لكلا الجانبين الالتزام بالاتفاق حتى يصل مزيد من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان غزة المعذبين ويتمكن الرهائن أخيرا من العودة إلى أحبائهم”.

كولومبيا

بدوره، قال الرئيس الكولومبي غوستاغو بيترو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “خبر جيد للإنسانية”.

وأضاف: “كم هو جميل فرح الأطفال، وكم هي ذات أهمية دموع وضحكات فرح الأطفال من أجل الحياة والسلام”.

وفي إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بيترو: “هيرودوس انهزم، وأخيرا ليلة احتفالية بدون قنابل في السماء، والكوادر الطبية تحتفل في غزة”.

البرازيل

فيما اعتبر الرئيس البرازيلي لويز إيناتشو لولا دا سيلفا أن وقف إطلاق النار في غزة “مبشر” من أجل حل دائم.

وعبر منصة “إكس”، أوضح لولا دا سيلفا أن إنهاء المعارك والإفراج عن الأسرى سيساعد في إحلال السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

يذكر أن الاتفاق أعلن في اليوم 467 من الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة بدعم أمريكي، والتي خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.