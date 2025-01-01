ما كان يخشاه نتنياهو .. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يهز الحكومة الإسرائيلية وأحزاب مُتطرفة تهدد بالانسحاب

القدس المحتلة/سما/

قال عضو بالكنيست الإسرائيلي إنه لا يستبعد انسحاب حزبه اليميني المتطرف “الصهيونية الدينية” من الحكومة على خلفية اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة “حماس”.

وقال تسفي سوكوت لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “من المرجح أن نستقيل من الحكومة”.

وأضاف: “نعارض الصفقة من كل قلوبنا وسنبذل كل ما في وسعنا لإحباطها، نحن هنا لتغيير الحمض النووي لدولة إسرائيل، وليس من أجل الكرسي”.

وبحسب الهيئة، فإن حزب “الصهيونية الدينية” الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يجتمع صباح اليوم للبحث في كيفية الرد على الاتفاق.

وقالت: “من المنتظر أن يجتمع اليوم أعضاء الكنيست من الصهيونية الدينية لبحث الخطوات التي ستتخذها الكتلة”.

وذكرت أن خلفية هذا التطور هو عدم التوصل إلى تفاهم بين سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقاءاتهما خلال الأسبوع الجاري وأمس الأربعاء، في لقاء حضره وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وكان نتنياهو سعى خلال اليومين الماضيين لإقناع سموتريتش بالبقاء في الحكومة حتى وإن عارض الاتفاق.

وقالت الهيئة إن زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، “يعتقد أن الفرصة ما تزال سانحة لمنع اتفاق وقف إطلاق النار إذا هدد الوزير سموتريتش هو الآخر بالانسحاب من الحكومة”.

وأضافت: “تحاول أوساط القوة اليهودية إقناع أعضاء في حزب الصهيونية الدينية بالانضمام إلى هذه الخطوة والتهديد بالاستقالة من الحكومة”.

واستدركت: “نفى حزب الصهيونية الدينية بشدة مثل هذه الاتصالات”.

وكان بن غفير كرر قوله إن حزبه “القوة اليهودية” أفلح عدة مرات في الماضي بإحباط اتفاقات “غير مسؤولة” حسب تعبيره، بواسطة قوته السياسية في الحكومة.

ومن شأن انسحاب “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” معا من الحكومة إسقاطها، لكن أي منهما غير قادر على إسقاطها منفردا.

ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا بالكنيست، وهي كافية لإسقاط الحكومة حال اتفاقهما، أما بن غفير وحده فلديه 6 مقاعد وهي غير كافية لإسقاط الحكومة.

ولدى الحكومة 68 من مقاعد الكنيست الـ 120 ويكفيها 61 من أجل البقاء.