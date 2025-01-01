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خامنئي: إسرائيل هُزمت وصبر سكان غزة وثبات المقاومة أجبرها على التراجع

الخميس 16 يناير 2025 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: إسرائيل هُزمت وصبر سكان غزة وثبات المقاومة أجبرها على التراجع



طهران / وكالات /

أثنى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي الخميس على “صبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية” بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وكتب خامنئي في منشور بالعبرية على حسابه على منصة “إكس”، “اليوم يدرك العالم أن صبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية أجبرا الكيان الصهيوني على التراجع”، معتبرا أن إسرائيل “هزمت”.
كما رحب الحرس الثوري الإيراني بالاتفاق باعتباره “انتصارا” للفلسطينيين و”هزيمة” لإسرائيل.
وقال الحرس الثوري في بيان إن “نهاية الحرب وفرض وقف إطلاق النار… انتصار واضح وانتصار عظيم لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني الوحشي”.

كذلك رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاتفاق “جعل النظام الصهيوني يفشل في تحقيق هدفه الاستراتيجي” داعيا إلى “التحرك لمعاقبة النظام الإجرامي وتضميد جراح الأمة الفلسطينية”.

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