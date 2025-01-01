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نتنياهو يسعى لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويتهم حركة “حماس” بالانسحاب من التفاهمات..

الخميس 16 يناير 2025 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يسعى لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويتهم حركة “حماس” بالانسحاب من التفاهمات..



القدس المحتلة/سما/

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حركة “حماس” انسحبت من تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، فيما كذّبته الأخيرة وأكدت التزامها بالاتفاق المعلن الأربعاء من طرف الوسطاء.
وزعم مكتب نتنياهو في بيان اليوم أن “حركة حماس تنسحب من التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة وتمنع الاتفاق”.
وأضاف: “لن تحدد إسرائيل موعدا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني (الكابينت) والحكومة حتى يعلن الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) أن حماس وافقت على كافة تفاصيل الاتفاق”.
وسبق أن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الكابينت” سيجتمع الساعة 11:00 (9:00 ت.غ) بتوقيت إسرائيل، لكن الاجتماع تأجل إلى موعد غير معلوم، وفق ما جاء في بيان مكتب نتنياهو اليوم.

وردا على مزاعم نتنياهو، أكدت حركة “حماس” التزامها بالاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء أمس الأربعاء، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقال القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان مقتضب عبر تلغرام: “حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء”.

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