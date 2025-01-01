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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 16 يناير 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 75 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وارتقاء 6 شهداء في قصف الاحتلال على مخيم جنين. 

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

على مشارف الهدنة ..!

6 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جنين

الرئاسة تعبر عن إدانتها ورفضها للجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين

مصطفى: لن يكون مقبولا لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الشرعية وحكومة دولة فلسطين

"مراسلون بلا حدود» تدعو إلى معاقبة جيش الاحتلال على جرائمه في غزة

أهالي الأسرى... تفاؤل وقلق

"الأيام":

الصفقة أنجزت بالكامل وتنفيذها يبدأ يوم الأحد

75 شهيدا.. غارات ومجازر متلاحقة في القطاع وتسارع عمليات التدمير في الشمال والجنوب

الاحتلال يغتال 6 شبان في غارة جوية بمخيم جنين

مصطفى: يجب إعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة

"مراسلون بلا حدود" تدعو إلى معاقبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه

المستوطنون يعربدون ويعتدون والاحتلال يشن حملة هدم وتجريف

"القدس":

الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع

23 شهيداً بين المحتفلين بوقف الحرب

ستة شهداء بقصف منزلين بمخيم جنين

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