أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في شهر

واشنطن / وكالات /

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2696.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة مسجلة 2725.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.61 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 958.50 دولار.

واستقر البلاتين عند 938.25 دولار.