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أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في شهر

الخميس 16 يناير 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في شهر



واشنطن / وكالات /

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2696.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة مسجلة 2725.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.61 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 958.50 دولار.

واستقر البلاتين عند 938.25 دولار.

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