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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا وينصب حواجز عسكرية في محافظة الخليل

الخميس 16 يناير 2025 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 11 مواطنا وينصب حواجز عسكرية في محافظة الخليل



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وهم: عضو مجلس البلدية أحمد إبراهيم عبد الله مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، وباجس محمد سويطي، وعبد العزيز سويطي، وإسماعيل محمد سويطي، وكرام محمد مسالمة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إبراهيم اكوائين وشقيقه نعيم بعد تحطيم محتويات منزله في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعبد العزيز أبو شيخة من قرية كرمة جنوبا، وباسل عايد وزوز من مدينة الخليل، وصبحي محمد سلامة شلش (60 عاما) من بلدة دورا جنوبا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا للمرة الثانية، ونصبت حواجز عسكرية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي السياق، شددّت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية، وواصلت إجراءاتها المشددة في حارات البلدة القديمة من مدينة الخليل.

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