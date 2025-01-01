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الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار مع حماس..

الخميس 16 يناير 2025 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار مع حماس..



القدس المحتلة/سما/

يجتمع الكابينيت الاسرائيلي وحكومة الاحتلال، صباح اليوم الخميس، للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت مصادر عبرية إنه وجهت دعوة إلى وزراء الكابينيت وعددهم 11 وزيرا للاجتماع عند الساعة 11 صباحا، ومن المقرر أن تنعقد الحكومة الإسرائيلية فيما بعد بكامل هيئتها 33 وزيرا للمصادقة على الاتفاق.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية" هناك أغلبية كبيرة تؤيد الاتفاق في الكابينيت والحكومة"، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك أغلبية كبيرة في الحكومة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مساء الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

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