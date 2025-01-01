الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسيبًا خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً إلى غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.