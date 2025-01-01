468 يوما من الحرب: تصعيد دموي كبير وشهداء بالعشرات وقصف متواصل بمدينة غزة

غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٦٢ شهيد و ٢٥٣ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٦٧٠٧ شهيد و ١١٠٢٦٥ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

ولم توقف طائرات الاحتلال قصفها بعد إعلان التوصل إلى وقف اطلاق نار يبدا الأحد

وتركزت الغارات على مدينة غزة.

غزة والشمال

وارتقى عشرين شهيدا وعدد من الاصابات في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من نقابة المهندسين غربي مدينة غزة.

وتمكن الدفاع المدني من انتشال ١٢ شهيدًا وأكثر من ٢٠ إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة .

واستشهد اربعة مواطنين وجرحى جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة .

كما تمكن الدفاع المدني من انتشال خمسة شهداء وأكثر من عشرة مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خليفة في منطقة الرمال غربي مدينة غزة

واستشهدت طفلة جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن ومصابون جراء إستهداف مدرسة الموهوبين التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي جباليا البلد شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية على منازل المواطنين

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وكان خمسة مواطنين ارتقوا في وقت سابق استهدف سيارة جنوب مخيم النصيرات تضم الناشط الإعلامي احمد ابو الروس وتوأمه.

واصيب عدد من المواطنين اثر استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين قرب مسجد بلال غربي دير البلح وسط قطاع غزة

جنوب قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم الاسير المحرر علي المغربي والصحفي احمد الشياح.

كما استشهد مواطنان في قصف اسرائيلي جنوب مدينة خان يونس.

ونفذت طائرات الاحتلال عمليات قصف على مدينة رفح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ادت لارتقاء ١٢ شهيد.