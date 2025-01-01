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الحية : اتفاق وقف النار هو ثمرة صمود شعبنا على مدار أكثر 15 شهرا والمعركة ستستمر لأجيال ولن تتوقف

الأربعاء 15 يناير 2025 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية : اتفاق وقف النار هو ثمرة صمود شعبنا على مدار أكثر 15 شهرا والمعركة ستستمر لأجيال ولن تتوقف



الدوحة / سما /

أصدرت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء بيانا بشأن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النَّار وإنهاء "العدوان على قطاع غزَّة"، وقالت إن الاتفاق"هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً"، فيما أكد القيادي في حماس خليل الحية أن المعركة ستستمر لأجيال ولن تتوقف، معتبرا أن إسرائيل لم تحقق سوى الخراب والدمار والقتل في غزة.

وجاء في بيان حركة حماس أن "اتفاق وقف العدوان على غزَّة إنجازٌ لشعبنا ومقاومتنا وأمّتنا وأحرار العالم، وهو محطَّة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة"، بحسب منصة حماس على تلغرام.

وأكد أن الاتفاق "يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍّ لشلاَّل الدَّم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

وأعربت حماس عن التقدير والشكر "لكلّ المواقف المشرّفة الرَّسمية والشعبية التي تضامنت مع غزَّة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربياً وإسلامياً ودولياً، والشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصَّة قطر ومصر".

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