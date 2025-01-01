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إسرائيل ترد على تهديدات أردوغان بعد مطالبته لها بسحب قواتها من سوريا

الأربعاء 15 يناير 2025 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترد على تهديدات أردوغان بعد مطالبته لها بسحب قواتها من سوريا



القدس المحتلة/سما/

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا مساء يوم الأربعاء، أعلنت من خلاله رفضها لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب مطالبته بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية فورا.

 

وقالت الخارجية في بيانها: "إن الطرف الإمبريالي العدواني في سوريا وكذلك في شمال قبرص وليبيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، هو تركيا نفسها".

وأضافت أنه "من المستحسن أن يتجنب الرئيس التركي التهديدات غير الضرورية".

وشددت الوزارة على أن إسرائيل ستواصل العمل لحماية حدودها من أي تهديد.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان، أن "إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي السورية فورا".

وشدد على أن "الاستمرار في الأعمال العدائية سيؤدي إلى عواقب سلبية تطال الجميع".

وأضاف أردوغان: "لن نسمح بأي شكل من أشكال الفوضى في سوريا، ولن نقبل بمحاولات زرع الفتنة بين تركيا والشعب السوري".

وعن الوضع في غزة، أفاد الرئيس التركي بأن "وقف إطلاق النار بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وصرح بأن أنقرة "تراقب عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتأمل أن تصل قريبا أخبار إيجابية".

هذا، تداولت وسائل إعلام سورية أنباء حول استهداف الجيش الإسرائيلي رتلا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.

وأفادت وسائل الإعلام بمقتل مختار قرية غدير البستان عبدو الكومة وعنصرين من الأمن العام جراء القصف الإسرائيلي.

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