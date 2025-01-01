شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جنين

جنين/سما/

استشهد 5 مواطنين، وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة إن 5 شهداء وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي من موقع القصف في مخيم جنين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها نقلت 3 شهداء، وإصابتين وصفتهما بالحرجة، عقب قصف طيران الاحتلال موقعا في مخيم جنين.

وقالت مراسلة "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مسجد الأنصار في حارة الدمج وسط مخيم جنين، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وباستشهاد المواطنين الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في مخيم جنين خلال الـ24 ساعة إلى 11 شهيدا، حيث قتلت قوات الاحتلال أمس 6 مواطنين عقب قصفها منزلا داخل المخيم.