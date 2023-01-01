حماس سلمت الوسطاء ردا إيجابيا على مسودة اتفاق غزة بعد تسلم خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي ..

الدوحة /سما/

قال مصدر فلسطيني، الأربعاء، إن حركة حماس، سلمت الوسطاء ردا “إيجابيا” على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وذكر المصدر أنه على عكس الرواية الإسرائيلية، حماس سلمت الوسطاء ردا إيجابيا شفهيا على مسودة الاتفاق بعد تسلم خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن في غزة بانتظار بعض التفاصيل من اسرائيل.

و”تسببت إسرائيل في تأخر التوصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب عدم تسليمها خرائط توضح مسارات انسحاب جيشها في المرحلة الأولى من مراكز المدن بغزة كما هو متفق عليه”، بحسب المصدر.

كما صرح مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى والرهائن.

وأكد مصدر لوكالة فرانس برس أن “حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى” بينما قال مصدر أخر إن “حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي … بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت مصادر إسرائيلية، إن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس تتواصل اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، مع وجود “خلافات قابلة للحل”، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).

جاء ذلك في وقت تتصاعد فيه تصريحات إسرائيلية وفلسطينية وقطرية عن اتفاق وشيك لتبادل أسرى وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا.

ونقلت هيئة البث، عن مصادر إسرائيلية مشاركة في المفاوضات لم تسمها: “ستستمر المحادثات اليوم أيضا، والخلافات قابلة للحل”، دون إيضاحات.

وقبل أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، تكثفت المباحثات غير المباشرة في الدوحة من أجل التوصل إلى هدنة مصحوبة بالافراج عن أسرى محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي تسبب بالحرب.