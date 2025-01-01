إسرائيل تعلن عن الجدول الزمني لإطلاق سراح أسراها بغزة…

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر عبرية اليوم الاربعاء، عن الجدول الزمني لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى.

وينص اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى حسبما أفادت القناة 12 العبرية، على الإفراج عن 3 أسرى باليوم الأول و4 باليوم السابع و3 في اليوم الـ14، وفي اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير".

وأشار مكتب نتنياهو الى أن حركة حماس لم تعط ردها بعد بخصوص الصفقة.

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة والوزراء عدلوا برامجهم"، لافتةً الى أن "نتانياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة".