إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة غدا الخميس…

الدوحة / سما /

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع اكسيوس أن الأطراف قد تعلن غدا الخميس التوصل إلى اتفاق غزة الخميس.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني تاكيده إنه من المتوقع الإعلان غدا عن اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس، أشار مصدر فلسطيني إلى تحقيق انفراج في المفاوضات حول صفقة التبادل. وبحسب التقرير فقد تم في الصباح الباكر خلال اجتماع قيادة حماس الاتفاق على النقاط وحل الخلافات.

وتشير التقديرات الآن إلى أن الإعلان عن الاتفاقية سيتم في وقت مبكر من الغد، وسيتم تنفيذها في فترة تتراوح بين يوم واحد و48 ساعة من لحظة الإعلان.

وسيكون الإعلان في القاهرة كونها الراعية للاتفاق .

كما سلمت اسرائيل جداول انسحاب جيشها من غزة وفق الاتفاق وما تم الاتفاق عليه.