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قائمة الشروط التي وضعها سموتريتش لنتنياهو .. تشجيع الهجرة واحتلال الأراضي في غزة وتقليص المساعدات..

الأربعاء 15 يناير 2025 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة الشروط التي وضعها سموتريتش لنتنياهو .. تشجيع الهجرة واحتلال الأراضي في غزة وتقليص المساعدات..



القدس المحتلة/سما/

قدم وزير المالية الاسرائيلي وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش وثيقة مطالب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشرط لبقائه في الحكومة.

وتتضمن وثيقة المطالب: التزام صريح باستكمال الهدف الاستراتيجي المتمثل في إسقاط حكم حماس في غزة واستئناف القتال في نهاية فترة وقف إطلاق النار البالغة 42 يومًا، إذا كان حكم حماس لا يزال قائمًا.

ويطالب سموتريتش أيضًا بزيادة القوة العسكرية في المرحلة القادمة من القتال، وذلك باستخدام إجراءات إضافية وتقليص كبير في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع.

ويطالب سموتريش بالسيطرة الدائمة على الأراضي الاستراتيجية في قطاع غزة وتعزيز التحركات لتشجيع الهجرة من قطاع غزة

بل إن الوثيقة تشير إلى الحاجة إلى تغييرات هيكلية في النظام الأمني، وبحسب القناة السابعة الاسرائيلية فأن سموتريش يطالب باستبدال رئيس الأركان ورؤساء الجيش إلى جانب إعادة تعديل الخطط العملياتية لاستمرار القتال. .

في المحادثات المغلقة مع رئيس الوزراء يوضح أنه بناء على وجهة نظره كان يجب أن يستقيل من الحكومة على أساس الصفقة كما صيغت.

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