صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل اللقاء الحاد بين مبعوث ترامب ونتنياهو …

وكالات - سما-

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تفاصيل لقاء حاد جمع مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب يوم السبت.

وأفاد التقرير بأن اللقاء شهد توتراً بعد أن طلب مكتب نتنياهو تأجيل الاجتماع بسبب قدسية السبت، إلا أن ويتكوف رفض الطلب وأصر على عقد اللقاء في موعده.

وبحسب الصحيفة، فإن الزيارة المفاجئة التي جاءت بين جولات ويتكوف في المنطقة، بما فيها قطر، تمثل تحولاً في مسار المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عام، خاصة مع اقتراب دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، مما يضيف عنصراً من الضغط وعدم اليقين.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي قوله إن ويتكوف يتبع أسلوباً غير دبلوماسي، حيث يتصرف كرجل أعمال يسعى لتحقيق نتائج سريعة بطرق عدوانية وغير تقليدية. كما أشارت إلى أن نتنياهو واجه ضغوطاً كبيرة للموافقة على عرض كان قد رفضه سابقاً في مايو 2024.

ويتكوف، المعروف بعلاقته الوثيقة بترامب، مارس ضغوطاً متزايدة على نتنياهو لتبني مواقف أكثر مرونة في قضية صفقة المختطفين، مما يشير إلى تغييرات كبيرة في ديناميكيات المفاوضات الإقليمية.