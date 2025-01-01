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الصفقة تتأخر بسبب طلب جديد من نتنياهو ..

الأربعاء 15 يناير 2025 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصفقة تتأخر بسبب طلب جديد من نتنياهو ..



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر في حركة حماس عن ان إسرائيل تعرقل حاليا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر موقع واللا العبري أن اتفاق وقف إطلاق النار موجود بالفعل ، لكن الإعلان عن ذلك تأخر لحين الاتفاق على آليات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.

كما أضاف الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "حاول إفشال" الاتفاق في لحظاته الأخيرة من خلال المطالبة بإضافة جنود إلى قائمة الاسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعددهم 33، في المرة الأولى مقابل إطلاق سراح ألف إسير فلسطيني.

إلى ذلك، ذكر المصدر أن "فئة" الجنود سيتم الإفراج عنها بعد الاتفاق على مفاتيح خاصة للاسرى الفلسطينيين وسيتم إطلاق سراحهم في مرحلة لاحقة من الصفقة.

الليلة الماضية صرح مسؤول كبير في حماس أن الحركة لم تقدم جوابها بعد، لأن إسرائيل لم تقدم بعد الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب منها من القطاع.

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