كيربي: عدد القتلى في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية “غير مقبول” وقريبون من اتفاق وقف إطلاق النار

واشنطن / وكالات/

قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن عدد “قتلى” المدنيين الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة “بلغ مستوى غير مقبول”، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن “لا يمكن أن تتخلى” عن دعم تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالعاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، تطرق فيها إلى التطورات في قطاع غزة أيضا.

وردا على سؤال لمراسل الأناضول عما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد فعلت كل ما بوسعها لمنع قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة، قال كيربي: “دعمنا إسرائيل في الدفاع عن نفسها بكل الطرق، وبذلنا جهودا للحد من الخسائر المدنية” وفق تعبيره.

وأضاف: “لن أقف هنا للقول إن عدد القتلى المدنيين مقبول. هذا غير مقبول”.

وادعى كيربي أنه لا يعرف “الرقم الحقيقي” لعدد القتلى، مستدركا أنه “قد يكون أعلى مما هو متوقع، لكن هذا العدد كبير جدا”.

المسؤول الأمريكي الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على غزة، ادعى أن واشنطن عملت مع تل أبيب “على محاولة تقليص هذه الخسائر”.

ورغم إقراره بارتفاع عدد الخسائر المدنية في غزة، أكد كيربي أن “دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس كان أمرا لا يمكن التخلي عنه”.

من جهة أخرى، قال كيربي إنه كان يتمنى أن يعلن خبرا عاجلا عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكنه أوضح أنه لا يستطيع الإدلاء بمثل هذا التصريح حاليا لأن الاتفاق لم يكتمل بعد.

وأكد المستشار الأمريكي أنه بعد جهود طويلة، أصبحوا “قريبين جدا” من التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتابع: “المفاوضات جارية حاليا في الدوحة. نعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق وقف إطلاق النار، لكن لا يمكن إعلان النجاح قبل الاتفاق على جميع التفاصيل. لذلك ما زلنا نحاول سد بعض الثغرات”.

وأوضح أنهم رغم اقترابهم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لكنهم يتحلون بالحذر حتى يتم الانتهاء منه بشكل كامل.

وأعرب عن أمله استكمال اتفاق وقف إطلاق النار قبل 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو موعد تسليم إدارة بايدن السلطة إلى خلفه دونالد ترامب.

وأمس الثلاثاء، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، التي تستضيفها بلاده، وصلت مرحلة “التفاصيل النهائية”، مؤكدا أنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.

فيما كشفت مصادر فلسطينية للأناضول، الاثنين، أن الاتفاق “شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.