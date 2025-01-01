اسبانيا: متظاهرون يدعون لمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة بالمسابقات الرياضية الدولية

سما / وكالات /

احتج عشرات الإسبان الليلة الماضية، في العاصمة مدريد ضد إسرائيل، قبل مباراة ناديي ريال مدريد الإسباني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في إطار منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.

واحتشد المتظاهرون تلبية لدعوة بعض المنظمات المدنية المتضامنة مع فلسطين وحزب "بوديموس" المعارض، أمام صالة "ويزينك سنتر" التي أقيمت فيها المباراة، التي انتهت لصالح الفريق الاسباني، وتلقي الفريق الإسرائيلي هزيمة جديدة جعلته في المراكز الأخيرة بالبطولة.

وأكد المتظاهرون أن إسرائيل تستغل الرياضة في التغطية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في فلسطين، ودعوا إلى ضرورة منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

وحمل المحتجون أعلام فلسطين ورددوا هتافات: "قاطعوا إسرائيل" و"إسرائيل مجرمة" و"فلسطين حرة" و"عاش نضال فلسطين من أجل الحرية".