أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 83 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وارتقاء 6 شهداء بينهم 3 أشقاء في قصف للاحتلال على مخيم جنين.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-الإعلام الرسمي ينعى مدير عام قناة مساواة الزميل المخرج فراس عبد الرحمن
-رئيس غويانا يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني
- 6 شهداء بينهم 3 أشقاء في قصف للاحتلال على مخيم جنين
- 34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري
"-العدل الدولية" تعلن انضمام كوبا إلى قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل
-نواف سلام.. من رئاسة "العدل الدولية" إلى تشكيل حكومة لبنان
"الأيام":
- 6 شهداء بينهم طفل و3 أشقاء في غارة جوية شنتها طائرة مسيرة على مخيم جنين
- 83 شهيداً ومئات الإصابات...سلسلة مجازر متواصلة في أنحاء القطاع
-مفاوضات حاسمة لوضع اللمسات النهائية لاتفاق غزة
-إعلام عبري: توقيع وشيك وبدء التنفيذ الأحد المقبل
-بلينكن المنصرف يروّج لفكرة تأسيس سلطة حكم مؤقتة لإدارة شؤون غزة
-سلام يعد ببدء "فصل جديد": يداي ممدودتان للجميع للإنقاذ والإصلاح
-إصابة مواطنين خلال اقتحامات ووقف العمل في مساكن ومنشآت
"القدس":
- 6 شهداء بغارة على مخيم جنين
-مصر تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة
-كوبا تنضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"
- إخطارات بوقف العمل في 16 منشأة زراعية ومبان سكنية في الأغوار
- تطورات متسارعة في مفاوضات الصفقة وتوقعات باتفاق وشيك
-كتاب ومحللون إسرائيليون ينتقدون تراجع نتنياهو عن مواقفه السابقة حول الصفقة