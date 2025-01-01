رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 83 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وارتقاء 6 شهداء بينهم 3 أشقاء في قصف للاحتلال على مخيم جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الإعلام الرسمي ينعى مدير عام قناة مساواة الزميل المخرج فراس عبد الرحمن

-رئيس غويانا يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني

- 6 شهداء بينهم 3 أشقاء في قصف للاحتلال على مخيم جنين

- 34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري

"-العدل الدولية" تعلن انضمام كوبا إلى قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

-نواف سلام.. من رئاسة "العدل الدولية" إلى تشكيل حكومة لبنان

"الأيام":

- 6 شهداء بينهم طفل و3 أشقاء في غارة جوية شنتها طائرة مسيرة على مخيم جنين

- 83 شهيداً ومئات الإصابات...سلسلة مجازر متواصلة في أنحاء القطاع

-مفاوضات حاسمة لوضع اللمسات النهائية لاتفاق غزة

-إعلام عبري: توقيع وشيك وبدء التنفيذ الأحد المقبل

-بلينكن المنصرف يروّج لفكرة تأسيس سلطة حكم مؤقتة لإدارة شؤون غزة

-سلام يعد ببدء "فصل جديد": يداي ممدودتان للجميع للإنقاذ والإصلاح

-إصابة مواطنين خلال اقتحامات ووقف العمل في مساكن ومنشآت

"القدس":

- 6 شهداء بغارة على مخيم جنين

-مصر تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة

-كوبا تنضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"

- إخطارات بوقف العمل في 16 منشأة زراعية ومبان سكنية في الأغوار

- تطورات متسارعة في مفاوضات الصفقة وتوقعات باتفاق وشيك

-كتاب ومحللون إسرائيليون ينتقدون تراجع نتنياهو عن مواقفه السابقة حول الصفقة